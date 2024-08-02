حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 301 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 301 تواليًا، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتجويع إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة في قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، أمس الخميس، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و 55 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39480 شهيدًا و 91128 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق مختلفة في قطاع غزة.

في مدينة غزة، قالت طواقم الدفاع المدني، إنها تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى عقب قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو هاشم" في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا عنيفًا جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تزامنًا مع قصف مدفعي في محيط شارع 8 والكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

وارتقت شهيدة طفلة وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "السوافيري" في حي الزيتون بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أفاد الدفاع المدني بغزة، بارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "بربخ" بالقرب من دوار ابو حميد وسط محافظة خانيونس.

وأُصيب 7 مواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو جزر" بمنطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.