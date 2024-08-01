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تركيا تعلن الجمعة يوم حداد وطني على اغتيال "شهيد الأمة" إسماعيل هنية

01 اغسطس 2024 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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تركيا تعلن الجمعة يوم حداد وطني على اغتيال "شهيد الأمة" إسماعيل هنية
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن غدا الجمعة "يوم حداد وطني" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

جاء ذلك في منشور للرئيس أردوغان على منصة إكس، الخميس، أرفقه بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

وقال أردوغان: "تعبيرا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، تم إعلان يوم حداد وطني غدا (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وأضاف: "أترحم على إسماعيل هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني".

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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#تركيا #إسماعيل هنية #شهيد الأمة

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