فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السيد الحوثي: موقف المقاومة الواضح هو الرد على جرائم "إسرائيل"

تركيا تعلن الجمعة يوم حداد وطني على اغتيال "شهيد الأمة" إسماعيل هنية

استشهاد أسير من غزة تحت التعذيب في معسكر "سديه تيمان"

حماس والجهاد: الاغتيالات لن تفتّ في عضد المقاومة وقرار "اليوم التالي" فلسطيني خالص

استخدمت حق النقض.. تركيا أوقفت التعاون بين الناتو و"إسرائيل" بسب الحرب على غزَّة

مسؤول "إسرائيلي": 17 نقطة تلخص وضعنا وتستدعي التوقيع على الصفقة الآن

الأورومتوسطي الدول لإنهاء جرائم التعذيب التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأسرى

حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح "قائد الأمة" إسماعيل هنية

الاحتلال يرتكب مجزرة "داميَّة" باستهداف مدرسة تؤوي نازحين بالشجاعية

خبير عسكري لـ" فلسطين أون لاين": صمود المقاومة طوال الـ 300 يوم "أسطوري"

استشهاد أسير من غزة تحت التعذيب في معسكر "سديه تيمان"

01 اغسطس 2024 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
...
460995.jpeg
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، اليوم الخميس، استشهاد الأسير إسلام السرساوي ( 42 عاماً) من حي الشجاعية في غزة، والذي أعتقل خلال الاقتحام الأخير لمستشفى الشفاء، جرّاء تعرضه للتعذيب داخل معسكر (سديه تيمان).

وأشارت المؤسستان، في بيان صحافي، إلى أن الأسير واحد من بين العشرات الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، ووفقا للمعطيات التي جرى التأكد منها أنّ السرساوي اُستشهد قبل أربعة شهور، إلى أن حصلنا على معلومات مؤكدة حول مصيره اليوم.

والشهيد السرساوي يعمل ضابطاً في جهاز الشرطة، وقد اعتقل برفقة العشرات من داخل مستشفى الشفاء، ولم يتم الكشف عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم غي حينه، جرّاء جريمة الإخفاء القسري.

بارتقاء الأسير الشهيد سرساوي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (257)، منهم (20) أسيراً ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة وهم ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بالإضافة إلى العشرات المعتقلين غزة ممن استشهدوا، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم.

وطالبت المؤسستان، المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف جريمة الإخفاء القسري،  وجرائم التعذيب المتصاعدة بشكل -غير مسبوق بكثافتها- داخل سجون ومعسكرات الاحتلال، وعدم ترك الأسرى والأسيرات فريسة لإدارة سجون الاحتلال وسياستها الممنهجة، والتي تمتلك اليوم دعم أكثر من أي وقت وبقرار سياسي من حكومة المستوطنين، بقتلهم، حيث يواجه الأسرى أقسى وأشد المراحل جراء جرائم التّعذيب والإذلال.

ودعت إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق أممية بتفويض شامل، للتحقيق في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وخروج المنظومة الحقوقية من حالة العجز في وقف حرب الإبادة والعدوان الأسرى الذي يشكل وجها آخر لها.

عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من (9900)، وهذا المعطى لايشمل كافة المعتقلين من غزة.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة