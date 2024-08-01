استخدمت حق النقض.. تركيا أوقفت التعاون بين الناتو و"إسرائيل" بسب الحرب على غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر مطلّعة لوكالة "رويترز" الإخبارية، الخميس، أنّ تركيا استخدمت حق النقض (الفيتو) على كل تعاون بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) و"إسرائيل"، منذ تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، بسبب حربها المتواصلة على قطاع غزة.

ونقلت المصادر أنّ تركيا شدّدت على أنّه "يجب ألّا يتعامل الحلف مع إسرائيل كشريك، حتى تنتهي الحرب".

وأشارت إلى أنّ منع التعاون بين "الناتو" و"إسرائيل"، والذي قامت به تركيا، شمل الاجتماعات والتدريبات المشتركة.

ووتركيا هي عضو في الناتو، بينما لإسرائيل مكانة شريك في الناتو، وقد عززت علاقاتها الوثيقة مع التحالف العسكري وبعض أعضائه، ولا سيما حليفتها الأكبر الولايات المتحدة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عبّر، في الـ16 من تموز/يوليو الماضي، عن رفضه كل محاولات التعاون مع "إسرائيل"، تحت إطار حلف شمال الأطلسي، ومعارضته "جميع مبادرات الناتو الداعمة لإسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها".

وأكّد أنّ موقف تركيا "لن يتغيّر إلا إذا أوقفت إسرائيل مجازرها واحتلالها وسياسات الإبادة الجماعية في غزة".

وجدّد إردوغان دعمه الفلسطينيين "الذين يواصلون الدفاع البطولي عن أرضهم، على الرغم من أنّ إسرائيل قتلت نحو 40 ألف فلسطيني"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل لا تستطيع كسر روح المقاومة الفلسطينية".

وقال إردوغان: "ليس من الممكن للإدارة الإسرائيلية، التي دهست القيم الأساسية لتحالفنا، أن تواصل علاقة الشراكة بالناتو".

إلى جانب ذلك، أكّد إردوغان، أواخر تموز/يوليو، أنّ الوحشية التي تمارسها "إسرائيل" فاقت وحشية هتلر، وأنّ غزة اليوم تحوّلت إلى أكبر معسكر إبادة في العالم.

وقال إنّ "إسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تبحث عن أمنها من خلال العدوان والمجازر واحتلال الأراضي، وتتصرف كتنظيم إرهابي".

يُذكَر أنّ تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من "إسرائيل" وإليها، منذ أوائل أيار/مايو الماضي.

وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، حينها، إنّ تعليق التجارة مع "إسرائيل" سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى الفلسطينيين في القطاع.

المصدر / وكالات