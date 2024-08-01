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تعرَّض للتعذيب الشديد.. شؤون الأسرى تنشر تفاصيل استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال

01 اغسطس 2024 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
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غزة- فلسطين أون لاين:

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم الخميس، باستشهاد المعتقل عمر عبد العزيز جنيد "26 عامًا" من مدينة جباليا داخل سجون الاحتلال بعد تعرضه للتحقيق والتعذيب الشديد.

ونقلت الوزارة عن والد المعتقل الشهيد عمر أنهم تلقوا اتصال اليوم من مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" يفيدنا باستشهاده بتاريخ 17-6-2024 تحت التحقيق والتعذيب دون مزيد من التفاصيل.

واعتقل الشهيد عمر هو شقيقه ياسر من داخل منزلها في جباليا يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023 وطوال تلك الفترة لم تعرف العائلة مصيره حتى بعد الإفراج عن شقيقه ياسر في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف والده: توجهنا إلى العديد من مؤسسات حقوق الإنسان في الداخل والخارج لمعرفة مصيره، ولم نحصل على جواب بسبب رفض سلطات الاحتلال تقديم أية معلومات.

وتابع: في شهر مايو الماضي تواصلنا مع مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" في القدس، والذي تقدم بطلب التماس لدى محكمة الاحتلال لمعرفة مصيره.

وطالبت العائلة بفتح تحقيق رسمي في ظروف وملابسات وفاة عمر، الذي اعتقل من منزله ولم يكن يعاني من أية أمراض، وناشدت العائلة بضرورة تسليم جثمانه ليتسنى لهم دفنه في مسقط رأسه في مدينة جباليا (شمال قطاع غزة).

وأوضحت وزارة الأسرى أن العشرات من معتقلي غزة قُتلوا تحت التعذيب والتنكيل وغالبيتهم في معتقل "سدي تيمان" سيء الصيت والسمعة.

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#الاحتلال

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