بصاروخ "السهم الأحمر".. القسام تُدَمِّر ناقلة "نمر" برفح ومقاتل قسامي يُوَجِّه رسالةً لنتنياهو (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 300 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا لتدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بصاروخ موجه من طراز "السهم الأحمر"، قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، المضاد للدروع الذي يستخدم للمرة الثانية.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر قناتها على تلغرام “شاهد تدمير ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بصاروخ موجه “السهم الأحمر” قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع”.

ظهر أحد مقاتلي القسام، في المقطع المصور، ساخرًا بمزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن تدمير 4 كتائب للقسام في رفح، وبدأ باستعراض ما تقوم بهذه هذه الكتائب من هجمات ضد دبابات الاحتلال والجنود، ونصب الكمائن.

وقال المقاتل القسامي، إن نتنياهو سيرى ما ستفعل هذه الكتائب الأربعة في مدينة رفح، بجنود الاحتلال.

وظهر مقاتلون من القسام، خلال رصدهم، آليات الاحتلال بمحيط رفح، واستهداف ناقلة النمر، لحظة نزول عدد من الجنود، من داخلها.

وتمكن المقاتلون من إصابة الناقلة بشكل محقق، وإحداث انفجار فيها، وإصابة الجنود، ورصدوا المروحيات الخاصة بالإخلاء للقتلى والمصابين إلى المنطقة المستهدفة.

عـــاجـــل | كتائب القسام تبث مشاهد من عملية تدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بصاروخ موجه "السهم الأحمر" قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع. pic.twitter.com/VAoUJFzzb7 — رضوان الأخرس (@rdooan) August 1, 2024

مجزرة الدبابات

واستشهد المقاتل بعمليات سابقة نفذتها كتائب القسام قائلا: "نذكرك بمجزرة الدبابات في الكتيبة الشرقية التي نفذها مقاتلونا بكل جرأة واقتدار، وبكمائن الموت في كتيبتي يبنا والشابورة، التي أعدها مجاهدونا باحترافية عالية من تفخيخ للمباني والأنفاق واستدراج الجنود إليها وتفجيرها فيهم، وبعبوات العمل الفدائي في الكتيبة الغربية التي انقض فيها مجاهدونا البواسل في شجاعة واستشهاد وقاموا بتدمير دباباتكم وحرقها وجنودكم بداخلها".

وتابع: "ذا لم يخبرك ضباطك بما حدث لهم في استهداف ناقلة الجند بصاروخ موجه من نوع السهم الأحمر فلتر ما ينتظر آلياتك وجنودك في هذا الاستهداف الجديد".

ويظهر المقطع رصد واستطلاع آليات الاحتلال الإسرائيلي، ويصف مقاتل القسام عملية الاستهداف قائلا: "بإذن الله تعالى احنا في مربض بنستنا فيه ناقلة جند".

ووجه المقاتل حديثه إلى نتنياهو متوعدا "والله يا نتنياهو لأعمل دباباتك خردة، والله لألهب جلدك بهذا السلاح، والله لألهبك، بتجيب شاحنات تلم جيباتك ودباباتك الخردة إن شاء الله".

وبعد رصد ناقلة الجند صاح المقاتل "ها هي جنبهم اثنين نزلوا منها اثنين على الباب الوراني، اضرب".

وبعد قصف الناقلة ظهرت في المقطع عمليات إجلاء القتلى والجرحى.

وفي بلاغ منفصل، قالت القسام في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الخميس: "بعد عودتهم من خطوط القتال…أبلغ مجاهدونا عن استهدافهم لقوة صهيونية راجلة قرب تجمع للآليات بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

كما استهدفت، قوة صهيونية متحصنة داخل بنايتين واشتبكنا معها بالأسلحة الرشاشة بحي تل الهوى جنوبي غزة، كما أكدت استهدافها “قوة صهيونية قرب تجمع للآليات وأوقعتها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوبي غزة”.