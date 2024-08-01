الرّشق: تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات "القسام" هو شأن قيادة "الكتائب و"حماس"

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة.

وأكد الرشق في منشور له عبر قناة التليجرام، أن ما لم تعلن أي منهما "القسام وحماس"، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف أخر.

وأمس الأربعاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

