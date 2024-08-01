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"انتهاكات مُتصاعدة".. 9890 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

01 اغسطس 2024 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات جديدة منذ أمس الأربعاء حتى صباح اليوم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي، أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 مواطنًا على الأقل من الضّفة، من بينهم سيدة، وفتاة، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، نابلس، رام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، طوباس، أريحا، والقدس.

وذكر أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بلغت أكثر من (9890)، حالة اعتقال في الضّفة، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة.

ونوّه نادي الأسير إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكد أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتخريب والتدمير في منازل المواطنين.

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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #نادي الأسير الفلسطيني #طوفان الأقصى

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