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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

01 اغسطس 2024 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشدد من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر صحفية، إن "106 مستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية".

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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