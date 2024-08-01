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الاحتلال يهدم 5 منشآت فلسطينية قرب القدس

01 اغسطس 2024 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، 5 منشآت فلسطينية، في بلدة بيت عنان، شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عنان، برفقة آليات هدم فرضت طوقًا عسكريًا على المنطقة، وشرعت  بهدم منزل و4 محلات تجارية.

وذكرت المصادر أن جرافات الاحتلال هدمت منزلًا مكونًا من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع، و4 محلات تجارية بمساحة 200 متر مربع.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وأظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #هدم منازل في القدس

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