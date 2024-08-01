بالأسماء: "وظهرت عليهم علامات التّعذيب".. الاحتلال يفرج عن 22 أسيرًا من غزة

دير البلح/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن 15 أسيراً فلسطينيًا من قطاع غزة، في ظروف صعبة للغاية، جرّاء تعرضهم للتعذيب الشديد في السجون الصهيونية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسرى عبر حاجز "كيسوفيم" العسكري شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع الفيديو، حالة الأسرى الصعبة عقب الإفراج عنهم، حيث بدت آثار التعذيب واضحة، إضافة للانهاك الجسدي والنفسي جرّاء التعذيب الذي تعرضوا له على يد جنود الاحتلال عقب اعتقالهم وإخفائهم قسرًا في "غوانتانامو إسرائيل".