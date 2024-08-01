فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"انتهاكات مُتصاعدة".. 9890 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

حماس والجبهة الشّعبية: ليكن "الثّالث من أغسطس" يومًا عالميًا لنصرة شعبنا وأسراه البواسل

في يومها الـ 300. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 39 ألفًا و480 شهيدًا

الاحتلال يهدم 5 منشآت فلسطينية قرب القدس

تشييع جثمان "قائد الأمّة" الشهيد هنية بجنازة رسمية في طهران

"حماية": اغتيال الصحفيين الغول والريفي نتيجة حتمية لإفلات حكومة الاحتلال من العقاب

مرصد حقوقي: هذه خطة "إسرائيل" في منْع إدخال أدوات النظافة إلى قطاع غزة!

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 300 تواليًا

بالأسماء: "وظهرت عليهم علامات التّعذيب".. الاحتلال يفرج عن 22 أسيرًا من غزة

" توقفوا عن مثل هذا الجُبن".. رئيس الوزراء الماليزي غاضب بسبب حذف "ميتا" منشورا له عن اغتيال هنية

01 اغسطس 2024 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
...
ماليزيا/ فلسطين أون لاين

اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم شركة "ميتا" بالجبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس الشهيد إسماعيل هنية.

ونشر إبراهيم مقطع فيديو لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في استشهاد هنية، لكن تم حذفه في وقت لاحق، الأمر الذي أحدث خلافًا  بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.

وكتب على صفحته بمنصة فيسبوك اليوم الخميس "مرة أخرى، تقوم ميتا بالتصرف بشكل وقح ومهين تجاه نضال الشعب الفلسطيني من خلال إزالة فيديوهات ومنشورات التعزية في استشهاد إسماعيل هنية. من غير المعقول أن تعتبر منشورات تكرم مناضلا، يسعى لتحرير وطنه من الظلم والمعاناة، خطيرة".

وأضاف "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا.. توقفوا عن مثل هذا الجُبن".

وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل، إن "السلطات طلبت تفسيرًا من ميتا، ولم يكن واضحًا إذا ما كانت المنشورات قد تمت إزالتها تلقائيا أو بعد تقديم شكوى".

ويُذكر أن "ميتا" صنفت في وقت سابق حركة حماس على أنها "منظمة خطيرة"، وتحظر المحتوى الذي يشيد بالحركة.

وأعلنت حماس، أمس الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأكدت وكالة الانباء الإيرانية استشهاد هنية وأحد مرافقيه بعد استهداف مقر إقامتهم في طهران.
 

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #ميتا #طوفان الأقصى #اغتيال هنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة