خرجت مظاهرات حاشدة في عدة دول، أمس الأربعاء، تنديدًا باغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للقائد الشهيد إسماعيل هنية في طهران.

في تونس، انطلقت المسيرة بدعوة من عدد من الأحزاب مثل التيار الشعبي، ومنظمات من بينها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، واتحاد الشغل.

ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس، بينما ردد المشاركون هتافات منددة بعملية اغتيال هنية.

في العاصمة الموريتانية، شارك آلاف الموريتانيين في وقفة احتجاجية، في ساحة الجامع الكبير في نواكشوط، وهتفوا تنديدًا باغتيال هنية، ودعمًا للمقاومة الفلسطينية. كما احتشد المئات أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط، مرددين شعارات تندد بعملية الاغتيال، وللمطالبة بطرد السفير الأمريكي من موريتانيا.

وأكد نائب رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، الشيخ محفوظ إبراهيم فال، أن الدور الآن هو دور الشباب، ودم الشهيد وإخوانه لن يضيع هدرًا.

في الأردن، شارك آلاف الأردنيين في الوقفة الشعبية الغاضبة بالقرب من مقر السفارة "الإسرائيلية" بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، تنديدًا باغتيال هنية.

كما خرج المئات في محافظة الزرقاء في مسيرة، تنديدًا بعملية اغتيال هنية، وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.

في المغرب، تظاهر آلاف المغاربة بمدينة الدار البيضاء للتنديد باغتيال الشهيد القائد هنية.

وجابت المظاهرة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" شوارع رئيسية بالدار البيضاء، قبل التوجه إلى وسط المدينة.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم للاغتيالات التي تطال مسؤولين في دول أخرى، مطالبين العالم العربي والإسلامي بالتدخل لوضع حد لذلك.

🔴 مظاهرة كبرى الآن بالرباط يعبر فيها الشعب المغربي عن تحيته لروح الشهيد إسماعيل هنية وإدانة الجريمة النكراء للكيان الصهيوني ومن يدعمه من قوى الاستكبار.



وفي نفس هذا التوقيت تنتفض كثير من مدن المغرب في مسيرات ووقفات pic.twitter.com/6mnWRVl5E6 — hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) July 31, 2024

في لبنان، خرجت مسيرات حاشدة في مخيم الجليل ببعلبك شرق لبنان وفي مخيم البداوي شمال لبنان، عبّر فيها المشاركون عن غضبهم واستنكارهم لاغتيال هنية.

و نظمت مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور بالجنوب اللبناني مسيرات حاشدة، استنكارًا لاغتيال هنية ودعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي اسطنبول، تجمّع حشد كبير أمام مسجد الفاتح، ملوّحين بالأعلام التركية والفلسطينية، ومردّدين هتافات مناهضة "لإسرائيل".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها بالإنكليزية وعلى أخرى بالتركية "ستُهزم إسرائيل والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، كما أحرقوا العلم الإسرائيلي.