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"احتجز الشّبان وحقّق معهم ميدانيًا".. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

01 اغسطس 2024 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال رام الله، وداهمت منازل عدد من المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشبان وحققت معهم ميدانيًا واعتقلت الأسير المحرر محمد عصفور البرغوثي.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة بيت ريما غرب رام الله، واعتقلت الفتاة آلاء سمير الريماوي

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الفتى فارس فاروق عطايا.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة بيت كاحل غرب الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: : يونس الزهور، وعاكف إسماعيل العصافرة، ومحمد حسن ابريويش، وأحمد زهير العصافرة، ومحمد حمزة العصافرة.

في نابلس، أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت أحياء متفرقة في المدينة واعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم:  تامر الصابر، وسامر الشادوح،  الأسير المحرر مجدي قطب، عز الدين خالد الصوصة، الأسير المحرر طه التيتي.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس واعتقلت الشاب ياسر محمد شحادة.

 

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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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