تشييع جثمان "قائد الأمّة" الشهيد هنية بجنازة رسمية في طهران

طهران/ فلسطين أون لاين

بدأت مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية ومرافقه الشهيد وسيم شعبان،، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الإيرانية "طهران".

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلامًا فلسطينية في جامعة طهران (وسط العاصمة) لتشييع هنية، وأمَّ مرشد الثورة على خامنئي صلاة الجنازة على الشهيد هنية.

قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إن "إسرائيل" ارتكبت خطأ استراتيجيًا باغتيال قائد الأمة الشهيد هنية.

واعتبر قاليباف أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة.

وأكد نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية في كلمة خلال مراسم التشييع، أن "شعار الشهيد هنية (لن نعترف بإسرائيل) سيظل شعارنا دائما، مشددًا على أن العدو "الإسرائيلي" أثار غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم.

وقال الحية، "نعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني".

وأصدرت حماس، أمس الأربعاء، بيانًا توضح فيه مراسم تشييع الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية.

وأشارت حماس في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى أنه سيتم إجراء مراسم تشييع رسمي وشعبي للشهيد القائد هنية في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس ٢٦ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤.

وقالت، إنه "سيتم نقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم الخميس".

وأوضحت حماس أن صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد ستُقام في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٤ .

وأضافت، " وبعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".

وذكرت حماس أن مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، ستُجرى بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

وأمس الأربعاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

