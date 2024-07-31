المجلس الأوروبي الفلسطيني لـ "فلسطين أون لاين": فعاليات واسعة السبت القادم تضامنًا مع غزة

خاص/ فلسطين أون لاين:

كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ببروكسل ماجد الزير، عن فعاليات واسعة في الساحة الأوروبية، للتعبير عن التضامن والغضب تجاه ما يجري في القطاع، ضمن فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع غزة والأسرى.

وأكدّ الزير في حديثٍ خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أن هذه الفعاليات مستمرة، في ظل التضحيات وعظيم الألم الذي يقدمها أبناء شعبنا في القطاع، من إبادة وتطهير عرقي.

وأوضح أنّ الفعاليات ستتركز في العاصمة الألمانية برلين، تتضمن مسيرة سيارات يوم الجمع القادمة، ومظاهرة حاشدة يوم السبت.

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن عشرات الفعاليات في عموم دول القارة الاوربية لليوم العالمي للتضامن مع "غزة والأسرى"، والمتفق عليه وطنيًا السبت القادم".

وقال إنّ الشعب الفلسطيني في الخارج، يضطلع بدور مهم واستراتيجي، متعدد الأدوار، تحت سقوف القانون المحلي والأوروبي والدولي، في إسناد شعبنا في الداخل المحتل، بمختلف مجالاته السياسية والقانونية والشعبية والإعلامية والإنسانية.

وذكر الزير، أنّ ما يجري في أوروبا من تظاهرات، يشير لعمل نوعي ومتقدم، وإلى تكاتف وتأييد دولي غير مسبوق للقضية الفلسطينية.