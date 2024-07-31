الحيّة: القائد الشهيد هنية لم يكن في مكان سري واغتياله ليس منجزًا استخباريًا

غزة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحركة القائد الشهيد إسماعيل هنية "لم يكن في مكان سري أو بعيداً عن الأضواء، واغتياله ليس نجاحاً عسكرياً أو إنجازاً استخبارياً للاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الحيّة خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيرانية طهران: "إسماعيل هنية كان يتواصل ويلتقي مع الوفود والزوار وكان زائراً رسمياً وضيفاً لإيران، ولم يكن بمكان سري أو بعيد عن الأضواء، وكان في زيارة رسمية توجت بالعشاء الذي كان مع جميع من شاركوا بحفل تنصيب الرئيس الإيراني".

وأكمل قائلا: "القائد إسماعيل هنية بذل حياته من أجل دينه ومن أجل قضيته ووطنه، فعاش مجاهدًا، وسياسيًا بارعًا، وعاش نقابيًا مفعمًا بالحيوية والنشاط، واعتقل في سجون الاحتلال، وذهب هنا وهناك، كل هذه الحياة لم تثنيه لحظة أن يواصل الطريق خدمة لوطنه وقضيته وأمته".

واعتبر أن "هذا الحدث بقدر ما هو أليم لكننا نقول بكل اعتزاز ونحن نودع قائدنا اليوم ورئيس حركتنا، نطمئن شعبنا وأمتنا والمحبين، أن هذا الحدث الأليم الجليل لم يكن حدثًا استخباريًا أو شيئًا كبيرًا يمكن أن يتباهى به العدو الصهيوني الذي نفذ جريمته".

وقال الحية، إن "حماس لن توقف مسيرة المقاومة بعد اغتيال القائد إسماعيل هنية". وتابع الحية: "إسماعيل هنية لم يكن في مكان سري أو بعيدا عن الأضواء، واغتياله ليس إنجازا استخباريا".

وأشار إلى أن "العدو حاول منذ بداية (طوفان الأقصى) عزل المقاومة، لكنه تفاجأ أن هنية يتنقل بين عواصم العالم". وأكد أن حركة "حماس والمقاومة تمضيان على استراتيجية واضحة، ولا تنحرف باستشهاد أو موت قائد"، مستدركا أن "حركة حماس مؤسساتية".

وأوضح الحية، أن "من سيخلف هنية سيسير على ذات الدرب والنهج، ولن نتراجع وسنبقى على خطى القادة والشهداء". وأكمل قائلا: "القائد إسماعيل هنية بذل حياته من أجل دينه ومن أجل قضيته ووطنه، فعاش مجاهدًا، وسياسيًا بارعًا، وعاش نقابيًا مفعمًا بالحيوية والنشاط، واعتقل في سجون الاحتلال، وذهب هنا وهناك، كل هذه الحياة لم تثنه لحظة أن يواصل الطريق خدمة لوطنه وقضيته وأمته".

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وكشفت الحركة في بيان صحفي، عن أنه ستجري "للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس، وسينقل جثمانه الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس".

وأضافت أنه "ستقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢ آب/أغسطس، وبعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".