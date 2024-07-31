مسيرات في الضفة الغربية تنديدًا باغتيال هنية

رام الله- فلسطين أون لاين:

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة مسيرات، اليوم الأربعاء، تنديدا باغتيال قائد الأمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وانطلقت مسيرة وسط مدينة رام الله، وجابت عدة شوارع رفع خلالها الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة حماس.

وردد المشاركون هتافات منددة بعملية الاغتيال الإسرائيلية بحق هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وانطلقت مسيرات مماثلة في مدينتي بيت لحم والخليل (جنوب) ومسيرات في مدن نابلس وطولكرم وسلفيت وجنين وطوباس وقلقيلية (شمال)، وعدد من المخيمات والبلدات التابعة لها.

وردد المشاركون في التظاهرة في رام الله هتافات تعبّر عن غضبهم من اغتيال هنية، بينها “لا إله إلا الله.. هنية حبيب الله، الانتقام، واصمد اصمد يا سنوار.. وراح نأخذ بالثأر”.

وعمّ الإضراب العام كافة مدن وبلدات الضفة الغربية.