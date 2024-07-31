فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القائد "هنية".. دبلوماسي فذّ ساهم بتحريك القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

محللون لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال فتح على نفسه "أبواب جهنم" باغتيال القائد هنية

خريشة: الشهيد "هنية" كان قائدًا مميزًا ومتمسكًا بحقوق شعبنا ورئيسًا لـ "طوفان الأقصى"

"أحد أبطال عملية ناحل عوز".. من هو المرافق الشخصي الذي استشهد مع القائد هنية؟

حولهما إلى أشلاء .. أنس الشريف يكشف تفاصيل حادثة اغتيال زميله الصحفي إسماعيل الغول

"كمائن مُركبة واشتباك من مسافة الصفر".. القسّام تدكّ جنود الاحتلال وتوقعهم قتلى وجرحى بغزة

الحيّة: القائد الشهيد هنية لم يكن في مكان سري واغتياله ليس منجزًا استخباريًا

صحف أمريكية: اغتيال هنية لن يزعزع استقرار حماس و"إسرائيل" تفشل في ردع أعدائها

مسيرات في الضفة الغربية تنديدًا باغتيال هنية

نصار: (إسرائيل) خدعت الوسطاء والعالم بمباحثات وقف إطلاق النار

مسيرات في الضفة الغربية تنديدًا باغتيال هنية

31 يوليو 2024 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...
مسيرات في الضفة الغربية تنديدًا باغتيال هنية
رام الله- فلسطين أون لاين:

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة مسيرات، اليوم الأربعاء، تنديدا باغتيال قائد الأمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وانطلقت مسيرة وسط مدينة رام الله، وجابت عدة شوارع رفع خلالها الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة حماس.

وردد المشاركون هتافات منددة بعملية الاغتيال الإسرائيلية بحق هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وانطلقت مسيرات مماثلة في مدينتي بيت لحم والخليل (جنوب) ومسيرات في مدن نابلس وطولكرم وسلفيت وجنين وطوباس وقلقيلية (شمال)، وعدد من المخيمات والبلدات التابعة لها.

وردد المشاركون في التظاهرة في رام الله هتافات تعبّر عن غضبهم من اغتيال هنية، بينها “لا إله إلا الله.. هنية حبيب الله، الانتقام، واصمد اصمد يا سنوار.. وراح نأخذ بالثأر”.

وعمّ الإضراب العام كافة مدن وبلدات الضفة الغربية.

تويتر تويتر
#هنية #استشهاد قائد الأمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة