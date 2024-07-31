"كمائن مُركبة واشتباك من مسافة الصفر".. القسّام تدكّ جنود الاحتلال وتوقعهم قتلى وجرحى بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 299 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إنها تمكنت من خلال كمين مركب أمس الثلاثاء، من الاشتباك مع قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة الصفر وإيقاعها بين قتيل وجريح".

وأضافت، "كذلك استهدف مجاهدونا خلال الاشتباك دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" تواجدت لتأمين القوة بقذيفة "الياسين 105" وفور وصول قوة الإنقاذ تم دك المكان ومحيطه بقذائف الهاون".

واشتبك مجاهدو القسام مع مجاهدي سرايا القدس في مخيم الشابورة بمدينة رفح مع قوة صهيونية، وأجهزوا على أحد الجنود من مسافة الصفر.

وأشارت القسام في البلاغ العسكري ذاته إلى أن المجاهدين تمكنوا أيضًا من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" ودك محيط مكان العملية بقذائف الهاون.