حماس توضّح مراسم تشييع القائد الشّهيد إسماعيل هنية

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، بيانًا توضح فيه مراسم تشييع الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية.

وأشارت حماس في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى أنه سيتم إجراء مراسم تشييع رسمي وشعبي للشهيد القائد هنية في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس ٢٦ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤.

وقالت، إنه "سيتم نقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس".

وأوضحت حماس أن صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد ستُقام في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٤ .

وأضافت، " وبعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".

وذكرت حماس أن مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، ستُجرى بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.