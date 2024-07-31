كيف ردّ الحرس الثوري الإيراني على اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية بطهران؟

طهران/ فلسطين أون لاين

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني ودون التقيد بالقواعد والقوانين الدولية وللتغطية على هزيمته لأكثر من ٩ أشهر وجرائمه ومجازره بحق عشرات الآلاف من النساء والأطفال الفلسطينيين لا يتوانى عن أي جريمة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه الثاني، أن الكيان سيتلقى ردًا شديدًا ومؤلمًا من جبهة المقاومة العظيمة وخاصة الجمهورية الإسلامية، من دون أي تردد.

وأضاف، "ستساعدها بركات جهاد شهيد القدس الدكتور إسماعيل هنية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وقدّم الحرس الثوري العزاء والتهنئة بشهادة القائد عالي المقام في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تشييع جثمانه المطهر من قبل لجنة التنسيق الإعلامية الإسلامية.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأكدت وكالة الانباء الإيرانية استشهاد هنية وأحد مرافقيه بعد استهداف مقر إقامتهم في طهران.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يدرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران، مؤكداً أنه سيعلن عن نتائج التحقيق لاحقاً.

