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خامنئي: الثّأر لدماء الشّهيد هنية واجبٌ على إيران

31 يوليو 2024 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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طهران/ فلسطين أون لاين

أكد قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، أن الثأر لدماء الشهيد القائد إسماعيل هنية واجبٌ على إيران لأنه استشهد على أرضها.

وقال الخامنئي في تصريح صحافي، " سننتقم لدماء الشهيد هنية وهذا واجبنا".

وشدد على أن الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي جلب على نفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأكدت وكالة الانباء الإيرانية استشهاد هنية وأحد مرافقيه بعد استهداف مقر إقامتهم في طهران.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يدرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران، مؤكداً أنه سيعلن عن نتائج التحقيق لاحقاً.
 

 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماعيل هنية

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