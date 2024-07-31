أبرز ردود الأفعال على جريمة اغتيال قائد الأمة إسماعيل هنية

توالت ردود الأفعال على جريمة اغتيال قائد الأمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية ما ينذر باشتعال حرب إقليمية مفتوحة بمنطقة الشرق الأوسط.

فقد نعى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان شريكها في الحرب والسلم إسماعيل هنية، وقال في بيان صحفي "سوف تدافع إيران عن سلامة أرضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابين يندمون على أعمالهم الجبانة".

من جهتها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات اغتيال هنية، واصفة جريمة الاغتيال أنها "جريمة شنيعة وتصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني".

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها "اغتيال هنية واستهداف (إسرائيل) للمدنيين بغزة سيؤدي لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام".

بدورها، عبرت الخارجية التركية عن إدانتها لاغتيال هنية ووصفت ما جرى في طهران بأنها "عملية اغتيال دنيئة" تهدف إلى "مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي" وتظهر أن "حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام".

كما اعتبرت الخارجية الروسية اغتيال هنية "جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق" وقال ميخائيل بوغدانوف نائب الوزير إنها "ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات".

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إن "شهادة القائد إسماعيل هنية ستزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد".

وأضاف الحزب اللبناني أن "هنية من قادة المقاومة الكبار الذين وقفوا بشجاعة أمام مشروع الهيمنة الأميركي والاحتلال الصهيوني".

من جهتها، قالت جماعة الحوثيين إن اغتيال هنية "جريمة إرهابية شنعاء وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وكان المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني أكد في وقت سابق أن الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية، وقال إن "دماء المجاهد المناضل للخلاص من براثن المحتلين الصهاينة لن تذهب هدرا أبدا" وأضاف "استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة".

كما توعد القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي (إسرائيل) بأنها "ستدفع ثمنا باهظا" بعد اغتيال هنية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يجري التحقيق في حادثة اغتيال هنية وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقا.

ونشر منفذ ((سباه نيوز)) الإخباري الرسمي التابع للحرس الثوري الإيراني بيانا أفاد بأن هنية وأحد أفراد حمايته قتلا في وقت مبكر من اليوم عندما أُصيب مقر إقامتهما في طهران بهجوم.

وأضاف البيان أن الهجوم قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.