الجبهة الشّعبية: الاحتلال سيندم على خطيئة اغتيال القائد هنية

قال مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، إن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، سوف تندم على الخطيئة التي ارتكبتها عبر اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح الطاهر في تصريحات صحفية، أن الأمور تتطور في اتجاه تصعيد المواجهة إلى حدها الأقصى، مؤكدًا أن جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية ما كانت لتتم من دون غطاء أميركي.

وأكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويدفع الأمور نحو حرب شاملة مع كل محور المقاومة.

وأشار الطاهر إلى أن الشعب الفلسطيني لديه كل الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس من أجل قضيته مهما كانت التضحيات.

ولفت إلى أن محور المقاومة لديه كامل الجاهزية للمواجهة والرد، وسوف يندم الاحتلال على هذه الخطيئة باغتياله هنية.

وعاهد الطاهر الشهيد القائد هنية على مواصلة الكفاح والمقاومة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.