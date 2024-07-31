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الجهاد الإسلامي: اغتيال القائد هنية تصعيدٌ خطير لن يحقّق أهدافه

31 يوليو 2024 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم الأربعاء، أن اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، تصعيد خطير لن يحقق أهدافه.

وقال الهندي في تصريحات صحفية، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" إذا كان يظن أنه يستطيع هزيمة المقاومة باغتيال قياداتها فهو مخطئ تمامًا".

وشدد على أن حماس حركة عظيمة وستملأ أي منصب شاغر بشكل مباشر.

وأوضح أن الشهيد القائد إسماعيل هنية كان مشروع شهادة منذ نعومة أظفاره.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي، استشهاد القائد إسماعيل هنية، مؤكدةً أن عملية الاغتيال الآثمة التي نفذها الاحتلال المجرم في حق رمز من رموز المقاومة، لن تثني شعبنا عن استمرار المقاومة لوضع حد لإجرام الاحتلال الذي تجاوز كل الحدود.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماهيل هنية

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