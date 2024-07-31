فتح الانتفاضة تنعى الشهيد القائد هنية وتؤكد: سائرون على درب الشّهداء حتّى التّحرير الكامل

غزة - فلسطين أون لاين

تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة حول استشهاد ئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية:

نعتْ حركة فتح الانتفاضة القائد المجاهد إسماعيل هنية الذي ارتقى إثر غارة جوية جبانة قام بها العدو الصهيوني في العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان نعي، "يؤكد العدو "الإسرائيلي" مرة أخرى على فشله في سحق المقاومة في قطاع غزة والتي مرغت أنف جيشه في أوحال وتراب أرض غزة في معركة طوفان الاقصى".

وشددت على أن هذه العملية الجبانة هي محاولة بائسة من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني من أجل خلط الأوراق والبحث عن نصر مزعوم يقدمه لجمهوره حتى وإن كان انتصارًا مزيفًا، لأن كل القادة الفلسطينين هي مشاريع شهداء كما هو حال أبناء شعبنا على امتداد الوطن.

وأكدت أن مجاهدي حركة فتح الانتفاضة يعاهدون الشهيد إسماعيل هنية وكل شهداء شعبنا الفلسطيني بأنهم سائرون على دربهم حتى التحرير الكامل وعودة أبناء شعبنا إلى ديارهم.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.