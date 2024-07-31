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لجان المقاومة تنعى القائد هنية وتؤكد: الاغتيالات لا تزيد المقاومة إلّا إصرارًا وثباتًا

31 يوليو 2024 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأربعاء، الشهيد القائد إسماعيل هنية والذي ارتقى على طريق تحرير القدس في عملية اغتيال جبانة صباح اليوم الأربعاء في طهران .

وقالت لجان المقاومة في بيان نعي، "بمزيد من الفخر والاعتزاز والإصرار على مواصلة درب الشهداء ، تنعي قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين ممثلة بأمينها العام الأخ أيمن الششنية أبو ياسر وقيادتها المركزية ومجلسها العسكري :
الشهيد المجاهد القائد الكبير : اسماعيل عبد السلام هنية "أبو العبد " 61 عاماً"

وقدّمت العزاء لقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، مُباركةً بشهادة رئيس مكتبها السياسي .

وأكدت أنها تسير على عهد الشهيد هنية وعهد كل الشهداء الذين ارتقوا في هذا الطريق المبارك  دفاعًا عن مقدساتنا وقضيتنا. 

وأوضحت لجان المقاومة، أن عملية الاغتيال بحق قائد كبير ورمز من رموز شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن تفت من عضد المقاومة وإصرارها على استكمال طريقها في طرد هذا العدو الصهيوني الغادر الجاثم على أرضنا المحتلة من بحرها إلى نهرها .

ونوّهت إلى أن العدو الصهيوني لا يتعظ مما سلف خلال المواجهة المستمرة منذ السابع من أكتوبر بأن سياسة الاغتيالات لن تزيد المقاومة على كافة الجبهات وفي كل الساحات إلا قوة وثباتاً على مواصلة المقاومة والمواجهة المفتوحة .

وشددت على أن دماء الشهيد القائد الكبير أبو العبد هنية ستكون لعنة تصعق وتحرق كيان العدو النازي الذي سيكسر ويذل بفعل الضربات المباركة للمقاومة في كافة ساحات المواجهة والاشتباك .

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#الحرب على غزة #لجان المقاومة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماعيل هنية

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