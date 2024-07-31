حزب الله: القائد شكر تواجد في المنزل المُستهدف و"لا يزال مصيره مجهولاً"

بيروت/ فلسطين أون لاين

أكد حزب الله، أن القائد فؤاد شكر كان متواجدًا في المبنى الذي استهدفه الاحتلال "الإسرائيلي" في الضاحية الجنوبية ببيروت، أمس الثلاثاء.

وقال حزب الله في بيان أولي، "كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏وإصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.".

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة.

وأضاف، "ما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش "الإسرائيلي" قصفه في بيروت، في محاولة لاغتيال قائد كبير في حزب الله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن "الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله، ومصيره غير معروف".

ونقلت رويترز عن 3 مصادر أمنية إن "الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت فؤاد شكر رئيس غرفة العمليات بحزب الله ومصيره لا يزال مجهولا".

