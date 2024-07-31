غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 299 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39445 شهيدًا و 91073 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق مختلفة في قطاع غزة.

في خان يونس، أعلن الدفاع المدني، أن طواقمه تمكّنت من انتشال 42 شهيدًا من بني سهيلا شرقي خانيونس بعد تراجع قوات الاحتلال من المنطقة.

وارتقى فجر اليوم، الشهيد شادي أبو صعاليك وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو صعاليك" في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

في رفح، ارتقى 3 شهداء بغارتين مختلفتين من قبل الطائرات المسيرة الصهيونية في مدخل الحي السعودي برفح.

في المحافظة الوسطى، ارتقى.9 شهداء وإصابة خطيرة في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية قرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مدينة غزة واستهدف شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "المصري" مقابل محطة بهلول محيط جبل الريس شرق مدينة غزة.