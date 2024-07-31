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القوى الوطنية والإسلامية تعلن الإضْراب الشّامل والخروج في مسيرات تنديدًا باغتيال هنية

31 يوليو 2024 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل، والخروج في مسيرات غضب والاشتباك مع الاحتلال في مناطق التماس، تنديداً بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأكدت القوى في بيان لها، أن اغتيال هنية يأتي في إطار ارهاب الدولة الصهيونية وحرب الإبادة والتدمير، وسط عجز دولي عن وقف هذه الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".

وقالت، "في الوقت الذي تنعى القوى الشهيد القائد هنية، نؤكد أن هذا الاغتيال الجبان لن يكسر ارادة شعبنا في المقاومة والصمود، وسيزيدنا تصميماً على المضي قدماً بالتمسك بحقوقنا وثوابتنا وكفاحنا ومقاومتنا من أجل الحرية والاستقلال".

وفجر اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

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