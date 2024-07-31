أبو زهري: الاحتلال يُدرك أنّه فتح النّار على نفسه بعد اغتياله القائد هنية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د.سامي أبو زهري، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يدرك أنه فتح النار على نفسه وليس على القائد الشهيد إسماعيل هنية.

وقال أبو زهري في تصريح صحافي‘ إن "الاحتلال يريد كسر إرادة الحركة ويريد كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لكن حماس فكرة و استشهاد قياداتها لا يوقف هذه الفكرة".

وشدد على أن حماس تتعاظم مع كل قطرة دم تسيل لأجل حرية هذه الأرض الطاهرة، ودماء القادة ليست أزكى من دماء أطفال شعبنا.

وأضاف، "هذا ثمن كبير وجاهزون لدفعه لأجل القدس والتحرير و لا نهاية لهذا الطريق إلا بتحرير القدس".

وتابع أبو زهري، "جاءت لحظة الحقيقة وعلى الأمة تحمل مسؤولياتها وعلى حكام الأمة وعلى شبابها أن ينهضوا كلّ بجهده وبقوته في كل ساحة وكل موقع".

ونوّه إلى أن هذا الاغتيال لن يحقق أهداف الاحتلال ولن يستطيع دفع حماس للاستلام فحماس ماضية بهذا الطريق للنهاية وهذه الدماء تزيدها تشبثًا وإصرارًا.

وأعلنت حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأكدت وكالة الانباء الإيرانية استشهاد هنية وأحد مرافقيه بعد استهداف مقر إقامتهم في طهران. وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يدرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران، مؤكداً أنه سيعلن عن نتائج التحقيق لاحقاً.