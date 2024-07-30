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غارة "إسرائيلية" بطائرة مسيرة على ضاحية بيروت الجنوبية.. الاحتلال يزعم استهداف قائد بحزب الله

30 يوليو 2024 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد 3 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في حارة حريك في محاولة لاغتيال قائد كبير في حزب الله بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت؛ مساء اليوم الثلاثاء.

واستهدف قصف إسرائيلي قائدًا كبيرًا في حزب الله وبناية سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت؛ مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن "الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله، ومصيره غير معروف".

ونقلت رويترز عن 3 مصادر أمنية إن "الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت فؤاد شكر رئيس غرفة العمليات بحزب الله ومصيره لا يزال مجهولا".

من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن "الهجوم الصهيوني بضاحية بيروت فشل ولم يؤد إلى استشهاد فؤاد شكر".

وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية تصاعد ألسنة الدخان بعد انفجار هز منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصفه في بيروت، وجاء عنه أنه "هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والكثير من الإسرائيليين".

وشنّ الجيش الإسرائيليّ ضربات على مواقع وبلدات جنوبيّ لبنان، وأعلن قصف مواقع لحزب الله في عدة مناطق بلبنان.

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#بيروت

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