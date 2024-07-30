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مظاهرة أمام محكمة تنظر بتوقيف جنود "إسرائيليين" متهمين بتعذيب أسير غزي

30 يوليو 2024 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

تظاهر عشرات الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، أمام محكمة عسكرية في “بيت ليد” (وسط)، تنظر في تمديد توقيف 9 جنود متهمين بالتعذيب والاعتداء الجنسي بحق أسير فلسطيني من غزة في .

وانعقدت المحكمة خلف أبواب مغلقة وسط انتشار ملحوظ لشرطة الاحتلال بمحيط المحكمة، خشية اقتحامها من قبل المتظاهرين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة “12” العبرية إن “نحو 40 متظاهرا تجمعوا خارج قاعدة المحكمة وطالبوا بإطلاق الجنود التسعة” المتهمين بتعذيب الأسير الفلسطيني.

ولم تكشف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اسم الأسير الفلسطيني، ولكن هيئة البث الرسمية قالت إنه من منطقة جباليا، ونُقل من سجن “عوفر” (قرب رام الله) قبل تعرضه للتعذيب في معتقل “سدي تيمان” سيئ السمعة.

وأشارت القناة “12” إلى أن المحكمة تنظر في تمديد توقيف الجنود المتهمين، وحتى الساعة 14:00 (ت.غ) لم يصدر قرار المحكمة بعد.

ومساء الاثنين، سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة “بيت ليد”، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال الجنود التسعة المعتدين، ما دفع جيش الاحتلال إلى نقل 3 كتائب إلى القاعدة لحمايتها من المقتحمين، بعدما كان مقررا أن تدخل قطاع غزة.

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#الاحتلال #سديه تيمان #بيت لبيد

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