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بـ "الهاون وصواريخ الرجوم".. المقاومة تدكُّ تحشدات العدو وآلياته في محاور التوغل بقطاع غزّة

30 يوليو 2024 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
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بـ "الهاون وصواريخ الرجوم".. المقاومة تدكُّ تحشدات العدو وآلياته في محاور التوغل بقطاع غزّة
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 298 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها حشود الاحتلال في محيط مسجد البراء، في حيّ تل الهوا، في مدينة غزة، شمالي القطاع، بوابل من قذائف "الهاون".

ودكّت كتائب شهداء الأقصى حشود الاحتلال المتمركزة في تلة الحشاشين، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع. ونشرت مشاهد توثّق استهدافها قوات الاحتلال وتمركزاً لآلياته في محور" نتساريم "، في مدينة غزة، بقذائف "الهاون" النظامي والثقيل.

وأمس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها غرف قيادة قوات الاحتلال في محور "نتساريم"، بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، موثقةً ذلك في مشاهد تضمّت أيضاً استهدافها الاحتلال في منطقة جحر الديك، وسط القطاع.

ودكّت القسّام أيضاً قوات الاحتلال في محيط مسجد الظلال، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بقذائف "الهاون".

واستهدفت سرايا القدس، بوابل من قذائف الهاون، مقرّ قيادة عمليات "جيش" الاحتلال، في منطقة الزنة، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، وتجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده، شمالي شرقي خان يونس، وحشوده في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

وتمكّنت أيضاً من قنص جندي إسرائيلي في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

من جهتها، سيطرت كتائب شهداء الأقصى على طائرة إسرائيلية من دون طيار، من نوع "إيفو ماكس"، خلال تنفيذها مهمّات استخبارية في سماء شرقي غزة.

وتمكّنت من قنص جندي إسرائيلي وإصابته بصورة مباشرة في محيط منطقة برشلونة، في تل الهوا، واستهدفت قوة إسرائيلية، تحصّنت في أحد المنازل، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت شهداء الأقصى، برشقة صاروخية، من نوع "107"، حشود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم".

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#غزة #طوفان الأقصى

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