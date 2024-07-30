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انتشال 37 شهيدًا من منطقتي القرارة وبني سهيلا شرقي خان يونس

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انتشال 37 شهيدًا من منطقتي القرارة وبني سهيلا شرقي خان يونس

30 يوليو 2024 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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خانيونس/ فلسطين أون لاين

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنها تمكّنت من انتشال 11 شهيدًا من منطقة بنى سهيلا بعد تراجع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من مناطق شرقي خانيونس.

وأوضح الدفاع المدني، أنه بالتعاون مع الطواقم الطبية تمكّن من انتشال 37 شهيدًا من منطقتي القرارة وبني سهيلا شرقي خان يونس بعد انسحاب جيش الاحتلال منهما.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تعمل على انتشال باقي الشهداء بعد إغلاق الطرق وتدمير 90٪؜ من البنية التحتية. 

وأوضح ، أنه لا يزال هناك 200 إشارة وبلاغ عن فقدان مواطنين شرقي خانيونس.

وأكد أن استمرار الاحتلال بمنع طواقمنا من انتشال المصابين تسبب في وفاتهم وتحلل جثامينهم في مخالفة واضحة وصريحة للحقوق الأساسية والحق في إنقاذ الروح.

ودعا الدفاع المدني المواطنين لعدم التحرك في مناطق شرقي خانيونس لوجود مخلفات للاحتلال يمكنها أن تزيد من الخسائر البشرية.

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#الدفاع المدني #شرق خان يونس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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