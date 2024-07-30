غزة - فلسطين أون لاين

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، رابطا لتسجيل أسماء الشهداء والمفقودين خلال الحرب "الإسرائيلية" على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته مؤخرا، أن رابط تسجيل أسماء الشهداء والمفقودين يأتي مع عدم تمكنها من تسجيل هذه الأسماء نظرًا للظروف الراهنة وفي ظل العدوان الغاشم ضد أبناء شعبنا.

وفي خضم الحرب الإجرامية التي تشن على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تؤكد وزارة الصحة وجود أكثر من 10 آلاف مفقود في قطاع غزة.

وفي آخر إحصائية للوزارة أعلنت توثيق (39.363) شهيدًا إلى مستشفياتها منذ شن الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى جانب إصابة 90.923.

ودعت وزارة الصحة ذوي المفقودين والشهداء في قطاع غزة لتسجيل أسماء الشهداء والمفقودين من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

