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تحت حراسة مُشددة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تحت حراسة مُشددة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

30 يوليو 2024 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر صحفية، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية".

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.
 

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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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