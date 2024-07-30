جيش الاحتلال يعدم فلسطينيًا من ذوي الإعاقة في منزله بخان يونس

خان يونس- فلسطين أون لاين

عثرت طواقم طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، على جثمان مواطن من ذوي الإعاقة، أعدمه جيش الاحتلال في منزله بمدينة خان يونس جنوب غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر إن “طواقمها عثرت على جثمان الشهيد إياد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، داخل منزله شرق خان يونس”.

ووفق المصادر ذاتها “يعاني هذا الشخص من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال، إذ وضع ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، في حين يواصل الآلاف الفرار مجددا من مدينة خان يونس”.