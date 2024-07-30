فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّحة بغزة: 37 شهيدًا و 73 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

معتقل سديه تيمان.. "غوانتانامو إسرائيل"

بعد انسحاب الاحتلال.. أهالي خان يونس يعودون لمنازلهم ويؤكدون تجذرهم بها

المكتب الحكومي ينشر تفاصيل "صادمة" عقب انسحاب الاحتلال من شرق خان يونس

وزارة الأسرى: ما يجرى في معتقل سدي تيمان انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب

في يومها الـ 298..آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

انتشال 37 شهيدًا من منطقتي القرارة وبني سهيلا شرقي خان يونس

رابط تسجيل أسماء الشهداء والمفقودين

هل يشتعل فتيل المواجهة في القدس من جديد؟

تحت حراسة مُشددة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جيش الاحتلال يعدم فلسطينيًا من ذوي الإعاقة في منزله بخان يونس

30 يوليو 2024 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
...
خان يونس- فلسطين أون لاين

عثرت طواقم طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، على جثمان مواطن من ذوي الإعاقة، أعدمه جيش الاحتلال في منزله بمدينة خان يونس جنوب غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر إن “طواقمها عثرت على جثمان الشهيد إياد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، داخل منزله شرق خان يونس”.

ووفق المصادر ذاتها “يعاني هذا الشخص من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال، إذ وضع ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، في حين يواصل الآلاف الفرار مجددا من مدينة خان يونس”.

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على خان يونس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة