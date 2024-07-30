وفد "حماس" برئاسة هنية يبدأ زيارة لإيران لحضور مراسم تنصيب "بزشكيان"

طهران/ فلسطين أون لاين

بدأ ارئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، ووفد الحركة الذي يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، لقاءاته الرسمية، حيث التقى رئيس ووفد الحركة صباح اليوم برئيس الجمهورية د. مسعود بزشكيان.

وفي اللقاء هنأ هنية الرئيس الجديد بثقة الشعب الإيراني، وتوليه منصب الرئاسة، ووضعه في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة، شاكراً الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها المشرفة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني.

ومن جانبه عبّر الرئيس الإيراني عن سعادته باستقبال وفد الحركة، مؤكداً على الموقف الراسخ لبلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفي ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية، متمنياً للشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار في معركتهم العادلة ضد العدوان.