نابلس- فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في قرية دوما جنوب شرق نابلس بحجة عدم الترخيص.

وأوضح رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم برفقة ثلاث جرافات، وبدأت بهدم منزل مكون من أربعة طوابق في الجهة الغربية بالقرية.

وقال دوابشة، إن "المنزل يعود للمواطن مأمون دوابشة، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو مليوني شيقلًا".

وأشار إلى أن قرية دوما تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال تستهدف المنازل والمنشآت، بالإضافة إلى اعتداءات وهجمات المستوطنين المتكررة.

وأوضح تقرير هيئة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2024، أن الاحتلال نفذ 243 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت 318 منشأة متنوعة، ففي محافظة أريحا والأغوار، تم هدم 28 منشأة، وفي الخليل تم هدم 66 منشأة. أما في القدس، فقد تم هدم 85 منشأة، وفي بيت لحم، تم هدم 31 منشأة، وفي جنين تم هدم 34 منشأة، وفي رام الله والبيرة، تم هدم 10 منشآت، وفي سلفيت تم هدم 3 منشآت. وفي طولكرم، فقد تم هدم 21 منشأة، وفي قلقيلية تم هدم 16 منشأة، وفي نابلس، تم هدم 24 منشأة.

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد هدم الاحتلال 137 مسكنًا مأهولًا، و36 مسكنًا غير مأهول، و63 مصدر رزق، و61 منشأة زراعية، و21 منشأة أخرى، ليصل مجموع المنشآت المهدمة إلى 318 منشأة، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.