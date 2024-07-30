اشتباكات مسلّحة في نابلس واقتحامات واسعة في طولكرم ورام الله

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اكتشاف المقاومين الفلسطينيين تسلل قوة صهيونية خاصة إلى مخيم العين في مدينة نابلس.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا وأطلق الجنود النار بشكل عشوائي، بالتزامن مع تحليق لطائرات "كواد كابتر" في أجواء المخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن قناصة الاحتلال اعتلت سطح أحد المنازل في مخيم العين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد إسماعيل حميدان عقب محاصرة منزل ومداهمته بشكل عنيف، كما احتجزت شابًا بعد إصابته بشظايا الرصاص في قدميه أثناء قيادته دراجته النارية في شارع سفيان بالمدينة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، وحطّمت عددًا من مركبات المواطنين وأطلقت الرصاص والقنابل الصوتية، واعتقلت عددًا من المواطنين عُرف منهم: هيثم ناصر فرج، أحمد حامد، وعدي حماد.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الشويكة شمال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين في حارة المربعة، واعتقلت الشاب محمود لطفي نعالوة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين في إحدى البنايات السكنية واعتقلت المواطنين عدي ملوح، ومحمد طه شقيق الشهيد طارق طه.

في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عثمان حسين من بلدة بيت دقو، ومحمد مرعي من بلدة بيت إجزا شمال غرب المدينة