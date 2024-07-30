في يومها الـ 298..آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 298 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39400 شهيد و 90996 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق مختلفة في قطاع غزة.

في خان يونس، انسحب جيش الاحتلال من شرق خانيونس، بعد توغل دام 8 أيامٍ في المنطقة الشرقية وتدمير واسع للبنية التحتية.

وتمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني من انتشال 37 شهيداً من منطقتي القرارة وبني سهيلا شرقي خان يونس بعد إنسحاب جيش الاحتلال منهما.

وفجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو دقة قرب شارع عيادة عبسان الجديدة شرقي خانيونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وارتقت شهيدة وأُصيب 6 آخرين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لمواطن من عائلة "أبو شاويش" في أحد أبراج مدينة حمد السكنية، بمدينة خان يونس.

كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية في خانيونس، كما استهدفت محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين شرقي المدينة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية للمدينة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

في المحافظة الوسطى، ارتقى، ظهر اليوم، 4 شهداء في استهداف الاحتلال مربعًا سكنيًا في بلوك 1 في مخيم البريج .

وقال الدفاع المدني، إنه تمكّن من انتشال شهيدين وعدد من المصابين عقب قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "العواودة" بمخيم البريج.

كما أُصيب عدد من المواطنين بقصف طائرة مسيرة "إسرائيلية" لمخيم البريج.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بالتزامن عدد كبير من قنابل إنارة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

في مدينة غزة، أُصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

وارتقى 8 شهداء وأُصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في محيط "شارع 8" جنوبي مدينة غزة