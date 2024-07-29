"رايحين إلهم قزدرة".. القسام تنشر مشاهد "ملحميَّة" لرصد وقنص جندي "إسرائيلي" شرق خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 297 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر لحظة قنص أحد جنود الاحتلال بمنطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

قصف مقاتليها قوات للاحتلال في محور نتساريم ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

وأظهرت المشاهد عملية القصف التي استهدفت قيادة الاحتلال والقوات المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ "رجوم" عيار 114، والقوات المتوغلة شرق منطقة جحر الديك بقذائف الهاون.

وتضمنت المشاهد أيضا وصول سيارات الإسعاف الإسرائيلية لإخلاء الجرحى.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن إسقاط طائرتين إسرائيليتين، الأولى من نوع "كواد كابتر"، والثانية من نوع "سكاي لارك"، أثناء تنفيذهما مهمات استخبارية في سماء قاطع شمالي غزّة.

وتمكّن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى، أيضاً، من قصف حشودات لآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محور التقدم شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما دكّوا جنود العدو وآلياته في محور التقدم شمالي شرقي المدينة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ونشرت الكتائب مشاهد من دكَّها جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم شمالي شرقي مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وعرضت ألوية الناصر مشاهد من هذا الاستهداف.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 5 من جنوده في المعارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت بيانات الجيش الإسرائيلي أن إجمالي عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بلغ 4 آلاف و234، مرتفعا من 4 آلاف و229.

وبحسب المعطيات الأخيرة، أصيب 5 جنود بالمعارك البرية في القطاع والتي بدأت في 27 أكتوبر، ليرتفع إجمالي المصابين خلالها إلى ألفين و165 جنديا من ألفين و160، أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أن 30 جنديا بحالة خطيرة، و181 بحالة متوسطة و16 بحالة طفيفة لا يزالون يتلقون العلاج حاليا، منوها إلى أنه قتل 689 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 329 بالمعارك البرية.