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انتهاكات "سديه تيمان" ممنهجة وسادية..

حماس تطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال الوحشية بحق الأسرى

29 يوليو 2024 . الساعة 19:47 بتوقيت القدس
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حماس تدعو أن تتوجه أنظار العالم نحو معتقلات الاحتلال "النّازي" والأسرى المغيّبين فيها
غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، إن  الانتهاكات الوحشية التي تجري في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية ضد آلاف المختطفين من قطاع غزة، وما يلقونه من عمليات تعذيب ممنهجة بأيدي الساديين الصهاينة من ضباط وجنود جيش الاحتلال؛ يؤكّد طبيعة هذا الكيان الاحتلالي المارق عن القيم الإنسانية.

ودعت الحركة، في بيان صحافي، إلى ضرورة أن تتوجه أنظار العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية، نحو معتقلات الاحتلال والمغيّبين فيها، لمتابعة أوضاعهم ومصيرهم المجهول.

وقالت حماس، إن  وزراء حكومة الاحتلال الفاشية، وهم يقودون الآن حملة لحماية الجنود والضباط المجرمين، مرتكبي هذه الجرائم؛ يؤكدون بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما يحدث داخل معتقلات الاحتلال ضد أسرانا، هي انتهاكات ممنهجة تتم وفق سياسة رسمتها حكومة مجرم الحرب نتنياهو ووزير أمنه بن غفير.

وطالبت  نطالب بلجنة تحقيق دولية، للتحقيق في هذه الجرائم الفظيعة والوحشية بحق الأسرى.

وأوضح، أن هذه الجرائم الفظيعة ضد أسرانا  تستدعي تدخلاً دولياً فورياً لوقفها،  وإضافتها إلى ملف جرائم الحرب والإبادة للكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية،  واتخاذ خطوات جادة لملاحقة ومحاسبة هؤلاء النازيين على جرائمهم ضد الأسرى وانتهاكاتهم الفظيعة للقانون الدولي.

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#الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال

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