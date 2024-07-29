"هذه مُدرعَات غالانت".. القسَّام تَبُث رِسالة إِلى المقاومة الإسلاميَّة بلبنان.. ماذا فيها؟

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلاميَّة حماس، اليوم الإثنين، رسالة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان.

وقالت كتائب القسام في فيديو رسالة إلى مجاهدي حزب الله: هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح ونحن على يقين أنكم ستكملون المهمة.

وحمل التسجيل المصور، عنوان "لن تبقى لكم دبابات"، وتضمن مشاهد لدبابات وناقلات الاحتلال، التي دمرتها كتائب القسام خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وظهر في الفيديو، لقطات لوزير حرب الاحتلال، يؤآف غالانت، والذي قال سابقا، إن الدبابة التي تخرج من رفح، يمكنها أن تصل إلى الليطاني، وهو التصريح الذي قوبل بسخرية واسعة حينها، بالتزامن مع تقارير عبرية صدرت عن نقص حاد يعاني منه جيش الاحتلال بالدبابات نتيجة تدمير عدد كبير منها في قطاع غزة.

وختم المقطع المصور، بصوت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي أطلق تهديدا للاحتلال، إذا فكر بالدخول البري إلى لبنان، وقال فيه: "إذا فكرتم بالدخول إلى لبنان، لن تبقى لكم دبابات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية "حزب الله" عن استهداف دبابة "ميركافاة" إسرائيلية خلال كمين نصبه مجاهدو حزب الله، بعد مراقبة ‌‏ومتابعة قوات الاحتلال في موقع الراهب.

ونوه بلاغ عسكري لـ "حزب الله"، مساء اليوم، إلى أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بصاروخ موجه دبابة ميركافاة وأصابوها إصابة مباشرة.

وكان الأمين العام لحزب الله، خلال كلمةٍ بمُناسبة إحياء العاشر من محرم، ذكرى عاشوراء، كان ذكر هذه العبارة رداً على تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال فيه إنّ "الدبابة التي تخرج من معركة رفح يمكنها الوصول إلى الليطاني".

وكاعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، بأنه يعاني نقصاً في الدبابات، بسبب تضررها في جبهات القتال في غزة.

يُشار إلى أنّ القائد السابق لذراع البر في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، يفتاح رون طال، أكد، في وقتٍ سابق، أنّ الجبهة الشمالية تستنزف "إسرائيل" منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مُشدّداً على عدم جاهزيتها لفترة استنزاف طويلة كهذه.