للمرة الثانية في أسبوع.. إيران تحتجز ثاني ناقلة نفط أجنبية بتهمة "تهريب وقود"

غزة/ فلسطين أون لاين

احتجز عناصر الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم توغو في الخليج وأوقفوا طاقمها المكوّن من تسعة أشخاص بتهمة تهريب الوقود، وفق ما أعلن موقع القوة العسكرية الإخباري، "سباه نيوز".

وأفاد بيان للحرس الثوريّ، بأنه "صباح الجمعة، تمّت مصادرة ناقلة نفط اسمها برل جي ترفع علم دولة توغو الإفريقية... بأمر قضائي".

وأضاف البيان أن الناقلة "مملوكة لعراقي مقيم في دبي، بالإمارات العربية المتحدة"، وكانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود.

وذكر أن قوات الحرس الثوري البحرية احتجزتها قرب حقل "آرش" النفطي المتنازع عليه بين إيران والكويت "لدى تحميل الوقود المهرّب من بوارج إيرانية".

وأكد أن "ناقلة النفط هذه وأفراد طاقمها التسعة الذين يحملون الجنسية الهندية نقلوا إلى ميناء الإمام الخميني وهم تحت الرقابة".

وعملية الاحتجاز هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وصادر عناصر الحرس الثوري في 22 تموز/ يوليو، ناقلة نفط أخرى ترفع علم توغو وأوقفوا أفراد طاقمها الـ12، بشبهة تهريب الوقود أيضا. ولا يزال مصير السفينة وأفراد طاقمها غير واضح.

وتعلن قوات البحرية الإيرانية مرارا عن احتجاز مراكب تنقل الوقود في الخليج.

وأواخر كانون الثاني/ يناير، احتجزت إيران مركبا كان يحمل مليوني ليتر من الوقود الذي اشتبهت بأنه مهرّب.

وفي أيار/ مايو، أطلقت إيران سراح سبعة من أفراد طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي احتُجزوا في 13 نيسان/ أبريل، بعدما اتّهمتهم بالارتباط بإسرائيل.

المصدر / وكالات