وقفة في جامعة النجاح تنديداً بالعدوان على غزة واغتيال القيادي أبو عرة

نابلس- فلسطين أون لاين

نظمت الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس اليوم الاثنين، وقفة غضب تنديداً بعدوان الاحتـلال المستمرّ على غـزّة والضفة.

واستنكارًا لجريـمـة اغـتيال الشــيخ القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، وشهداء مخيم بلاطة لؤي مشة وعلي حشاش.

ونظمت الوقفة بمشاركة من طلاب جامعة النجاح، في الساحة الرئيسية البيضاء من الحرم الجامعي القديم.

وحمل المشاركون في الوقفة صور الشهداء والأسرى، كما رددوا هتافات منددة بالاحتلال وداعمة للمقاومة.

وكان الشيخ الشهيد مصطفى أبو عرة من أبرز المشاركين في احتفالات التخرج والفعاليات الوطنية التي تنظمها الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.

واستشهد القيادي في حركة حماس، مصطفى محمد أبو عرة من بلدة عقابا في طوباس، في سجون الاحتلال، يوم الخميس الماضي بسبب التعذيب والإهمال الطبي في سجن "ريمون".

والشهيد أبو عرة وهو قيادي في حركة حماس وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور.