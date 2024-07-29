فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدعو أن تتوجه أنظار العالم نحو معتقلات الاحتلال "النّازي" والأسرى المغيّبين فيها

"هذه مُدرعَات غالانت".. القسَّام تَبُث رِسالة إِلى المقاومة الإسلاميَّة بلبنان.. ماذا فيها؟

اللواء الدويري يعلق على عمليات صاروخ "السهم الأحمر" ويكشف عن قدرات جديدة للقسام

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن قطاع غزَّة منطقة وباء لـ "شلل الأطفال"

"لا أريد أن أنتهي في كيس".. وصيَّة غزّي كتب منشورًا ثم رحل !

للمرة الثانية في أسبوع.. إيران تحتجز ثاني ناقلة نفط أجنبية بتهمة "تهريب وقود"

لا "دخان أبيض" من روما.. حماس: نتنياهو عاد إلى المماطلة والتهرب من التوصل إلى اتفاق

وقفة لصحفيين بمجمع ناصر احتجاجًا على استهداف الاحتلال للصحفي أبو دقة

تعذيب "جنسي" بحق أسير من غزّة بـ "سدي تيمان".. وشرطة الاحتلال العسكرية تداهم المكان وتعتقل جنودًا

نادي الأسير: الاحتلال يواصل اعتقال 55 طالبًا من طلبة الثانوية العامة

وقفة في جامعة النجاح تنديداً بالعدوان على غزة واغتيال القيادي أبو عرة

29 يوليو 2024 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
...
نابلس- فلسطين أون لاين

نظمت الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس اليوم الاثنين، وقفة غضب تنديداً بعدوان الاحتـلال المستمرّ على غـزّة والضفة.

 واستنكارًا لجريـمـة اغـتيال الشــيخ القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، وشهداء مخيم بلاطة لؤي مشة وعلي حشاش.
ونظمت الوقفة بمشاركة من طلاب جامعة النجاح، في الساحة الرئيسية البيضاء من الحرم الجامعي القديم.

وحمل المشاركون في الوقفة صور الشهداء والأسرى، كما رددوا هتافات منددة بالاحتلال وداعمة للمقاومة.

 وكان الشيخ الشهيد مصطفى أبو عرة من أبرز المشاركين في احتفالات التخرج والفعاليات الوطنية التي تنظمها الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.

واستشهد القيادي في حركة حماس، مصطفى محمد أبو عرة من بلدة عقابا في طوباس، في سجون الاحتلال، يوم الخميس الماضي بسبب التعذيب والإهمال الطبي في سجن "ريمون".

والشهيد أبو عرة وهو قيادي في حركة حماس وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور.

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء الحركة الأسيرة #مصطفى أبو عرة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة