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الصوفي: تفجير خزان المياه الرّئيسي بتل السلطان جريمة ضد الإنسانية

29 يوليو 2024 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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رفح- فلسطين أون لاين

عدّ رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي تفجير جنود الاحتلال "الإسرائيلي" خزان المياه الرئيسي بتل السلطان جريمة ضد الإنسانية وتمادٍ بسياسة العقاب الجماعي.

وقال الصوفي في تصريح مقتضب، اليوم الإثنين، إن تدمير خزان المياه سيفاقم أزمة المياه في المدينة، مناشدًا في الوقت ذاته الجهات الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال.

وكان ضباط في جيش الاحتلال "الاسرائيلي" أمر الأسبوع الماضي بتفجير خزان مياه للشرب في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يضاف إلى انتهاكات أخرى. 

وتداول نشطاء على مواقع التواص لاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد جنود الاحتلال يظهر خلاله عملية تفخيخ الخزان وتفجيره. 

ولا يكتفي جيش الاحتلال بالمجازر اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين وتهجيرهم وقصفهم حتى في الأماكن التي يدفعهم نحو النزوح إليها بحجة أنها آمنة، ولكنه يقطع عنهم أهم عنصر للحياة، الماء.

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#الحرب على غزة #شح المياه #حي تل السلطان #طوفان الأقصى #أزمة مياه في رفح

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