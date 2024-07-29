الصّحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39 ألفًا و363 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الاسرائيلي" المستمر لليوم الـ 297 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39363 شهيدًا و90923 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.