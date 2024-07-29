مؤسسات الأسرى: ارتفاع عدد معتقلي الضّفة والقدس إلى 9855 منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى 9855 منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك، إن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم طالت أكثر من 30 مواطناً، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً، لافتةً إلى أن الاحتلال داهم أكثر من 20 منزلًا في مناطق مختلفة من بيت لحم، راققها عمليات تخريب وتدمير.

وأوضحت المؤسستان أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويُشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة المحتلة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.

ويُذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 297 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

